Millionenschaden nach Brand an mehreren Häusern

In einer kleinen Gemeinde in Oberbayern bricht nachts ein Feuer in einer Garage aus. Wenig später sind drei Häuser nicht mehr bewohnbar.

dpa | 12. Juni 2025 - 10:32 Uhr

Nach ersten Erkenntnissen griff das Feuer von einer Garage auf eines der Häuser über. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Oberbergkirchen Bei einem Brand an mehreren Häusern in einer Gemeinde in Oberbayern ist laut Polizei ein Millionenschaden entstanden. Drei Helfer der Feuerwehr seien beim Löschen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden, teilten die Ermittler mit. Die Bewohner hätten sich nach derzeitigem Stand unverletzt gerettet. Drei Einfamilienhäuser in Oberbergkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) waren laut Polizei nach dem Feuer vorerst unbewohnbar. Ein weiteres Haus sei beschädigt. Den Angaben zufolge war das Feuer in der Nacht auf Donnerstag in einer Garage ausgebrochen. Die Flammen hätten schnell auf das angebaute Haus übergegriffen und schließlich noch auf drei weitere Nachbargebäude. Das Löschen des Brandes habe mehrere Stunden gedauert. Zur Brandursache ermitteln jetzt Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft. Auch Experten des bayerischen Landeskriminalamts sollen den Brandort unter die Lupe nehmen. Hinweise auf Brandstiftung gab es zunächst nicht. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de