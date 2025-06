Feuer in Mehrfamilienhaus - Mann in Untersuchungshaft

Im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Würzburg bricht ein Feuer aus. Ein Bewohner gibt an, den Brand gelegt zu haben.

Rimpar

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Würzburg sitzt ein 54-Jähriger wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft. Ein Mann wurde bei dem Feuer leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer brach demnach in der Nacht zum Sonntag im ersten Stock des Hauses in Rimpar aus. Drei Menschen waren einem Polizeisprecher zufolge zu dem Zeitpunkt in dem Haus. Einen 69-Jährigen habe die Feuerwehr aus der darüberliegenden Wohnung gerettet. Der Mann sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Wegen Rußschäden sei das gesamte Haus nicht mehr bewohnbar, sagte der Sprecher.

Als die Polizei eintraf, habe ein 54 Jahre alter Bewohner angegeben, den Brand gelegt zu haben. Der Mann wurde laut Polizeiangaben am Sonntagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Polizei schätzte den Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich ein.