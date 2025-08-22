AZ-Plus
Feuer auf landwirtschaftlichem Anwesen: 300.000 Euro Schaden

Ein Gebäude in Unterfranken steht in Flammen. Feuerwehrleute versuchen, den Brand zu löschen. Der Schaden ist dennoch hoch.
dpa
Verletzt wurde bei dem Brand den Angaben zufolge niemand. (Symbolbild)
Verletzt wurde bei dem Brand den Angaben zufolge niemand. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa
Sennfeld

Rund 300.000 Euro Schaden ist bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Sennfeld (Landkreis Schweinfurt) entstanden. Das Gebäude habe am Donnerstagabend vollständig in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

