Feuer auf landwirtschaftlichem Anwesen: 300.000 Euro Schaden

Ein Gebäude in Unterfranken steht in Flammen. Feuerwehrleute versuchen, den Brand zu löschen. Der Schaden ist dennoch hoch.

Sennfeld

Rund 300.000 Euro Schaden ist bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Sennfeld (Landkreis Schweinfurt) entstanden. Das Gebäude habe am Donnerstagabend vollständig in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.