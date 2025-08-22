Feuer auf landwirtschaftlichem Anwesen: 300.000 Euro Schaden
Rund 300.000 Euro Schaden ist bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Sennfeld (Landkreis Schweinfurt) entstanden. Das Gebäude habe am Donnerstagabend vollständig in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
