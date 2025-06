Feuer auf Dach von Bürogebäude - drei Arbeiter verletzt

In der Würzburger Innenstadt bemerken Zeugen Rauch vom Dach eines Gebäudes, ein Einsatz startet. Jetzt suchen Brandermittler nach der Ursache des Feuers.

Würzburg

Drei Arbeiter sind bei einem Feuer in ihrem Bürogebäude in Würzburg verletzt worden - einer von ihnen schwer. Der Brand sei auf der Dachterrasse ausgebrochen, hieß es von der Polizei. Ein 45-Jähriger erlitt dabei schwere Brandverletzungen. Er wurde von den Einsatzkräften behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei 19 und 46 Jahre alte Männer wurden durch Verbrennungen leicht verletzt, wie es weiter hieß. Die beiden wurden zunächst wegen ihrer Rauchgasvergiftungen am Donnerstagnachmittag ambulant behandelt und dann in ein Krankenhaus gefahren.

Das Feuer war vermutlich durch einen Defekt an einem fest montierten Aschenbecher an der Wand verursacht worden, wie die Polizei nach Untersuchungen am Brandort mitteilte. Demnach war die Reinigungsklappe kaputt und dadurch offen. Genau darunter sei der Brand entstanden. Der Schaden wurde von Brandfahndern der Kripo Würzburg auf mehrere Zehntausend Euro eingeschätzt.