Feuer auf Balkon greift auf Dachstuhl über

Dichter Rauch, zahlreiche Einsatzkräfte: Ein Balkonbrand in Valley wird zur Gefahr für das ganze Haus.
Die Feuerwehrleute wurden alarmiert. (Symbolbild)
Die Feuerwehrleute wurden alarmiert. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa
Valley

In Oberbayern brennt der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Am Vormittag gingen zunächst mehrere Meldungen über den Brand eines Balkons in Valley (Landkreis Miesbach) ein, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff demnach auf den Dachstuhl über. Etliche Einsatzkräfte wurden alarmiert. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

