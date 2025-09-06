Feuer auf Balkon greift auf Dachstuhl über

Dichter Rauch, zahlreiche Einsatzkräfte: Ein Balkonbrand in Valley wird zur Gefahr für das ganze Haus.

Valley

In Oberbayern brennt der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Am Vormittag gingen zunächst mehrere Meldungen über den Brand eines Balkons in Valley (Landkreis Miesbach) ein, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff demnach auf den Dachstuhl über. Etliche Einsatzkräfte wurden alarmiert. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.