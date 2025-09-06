Feuer auf Balkon greift auf Dachstuhl über
In Oberbayern brennt der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Am Vormittag gingen zunächst mehrere Meldungen über den Brand eines Balkons in Valley (Landkreis Miesbach) ein, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff demnach auf den Dachstuhl über. Etliche Einsatzkräfte wurden alarmiert. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
