Feuer am Laura-Dahlmeier-Denkmal in Garmisch-Partenkirchen

Am Laura-Dahlmeier-Denkmal in Garmisch-Partenkirchen brennt es am Dienstagnachmittag. Glücklicherweise hält sich der Schaden in Grenzen.

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ging bei der Polizei in Garmisch-Partenkirchen die Meldung ein, dass es am Denkmal der verstorbenen Biathletin Laura Dahlmeier im Kurpark Partenkirchen brennen würde.

Brand am Dahlmeier-Denkmal: Polizei geht nicht von Absicht aus

Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits gelöscht, vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Kerzenhalter aus Glas Feuer gefangen hatte und das Glas, vermutlich, durch die Hitze gesprungen war. Alle anderen Gegenstände am Denkmal wurden von dem Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen und blieben intakt. Die Polizei geht bei dem Vorfall nicht von Absicht aus.

Die in Garmisch-Partenkirchen geborene Dahlmeier war eine erfolgreiche Biathletin, die im Verlauf ihrer Karriere mehrere Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewinnen konnte. In der Saison 2016/17 gewann Dahlmeier den Gesamtweltcup im Biathlon.

Ein Gegenstand am Laura-Dahlmeier-Denkmal hat am Dienstag Feuer gefangen, der Schaden blieb jedoch gering. © IMAGO/Frank Müller

Neben dem Biathlon war Laura Dahlmeier auch eine begeisterte Bergsteigerin und seit 2023 auch staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin.

Dahlmeier kommt 2025 bei Bergtour ums Leben

Am 28. Juli 2025 kam Dahlmeier im Alter von 31 Jahren bei einer Bergtour am Laila Peak ums Leben. Beim Abstieg wurde sie in einer Höhe von rund 5700 Metern von Steinschlag getroffen und tödlich verletzt. Mehrere Versuche, ihren Leichnam zu bergen und in die Heimat zu bringen, schlugen fehl. Ihr Vater erklärte daraufhin, dass die sterblichen Überreste am Berg verbleiben würden.

Laura Dahlmeier selbst verfügte, dass im Fall eines tödlichen Unglücks ihr Leichnam nicht geborgen werden sollte.

Ihr zu Ehren wurde im September 2025 der Kurpark Partenkirchen in Laura-Dahlmeier-Park umbenannt und der Biathletin ein Denkmal errichtet. Die Einweihung des Parks erfolgte am 27. Februar 2026.