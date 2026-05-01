Feiertag bei Kaiserwetter: Bayern geht mit Bilderbuchstart in den Mai

Sonnig ist es in Bayern schon seit Tagen, doch vielerorts auch kühl und windig. Der 1. Mai soll nun auch die ersehnte Wärme bringen.

Sonnig wird es am Maifeiertag nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern in ganz Bayern.

München

Bayern steht vor einem Bilderbuchauftakt in den Mai. Für den heutigen Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst im gesamten Freistaat nicht nur einen nahezu wolkenlosen und sonnigen Tag - beste Voraussetzungen für Ausflüge, Biergartenbesuche und die Maikundgebungen der Gewerkschaften. In Südbayern soll es bis zu 23, im Norden bis zu 25 Grad warm werden.

Der Samstag verläuft dann laut Vorhersage ebenfalls heiter, wobei sich aber im Gegensatz zum Freitag bereits hohe Wolkenfelder zeigen. Dabei bleibt es sommerlich warm bei Höchstwerten zwischen 24 und 28 Grad. Allerdings ist auch ein unruhiges Ende des langen Wochenendes nicht ausgeschlossen. Die Bewölkung soll sich verdichten, und von Südwesten her erste Schauer aufziehen. Auch einzelne Gewitter sind laut Wetterdienst möglich.