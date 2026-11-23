Eine Ehrenplakette und ein Hörsaal für Georg Nagel: Die Würzburger Uni feiert ihren Nobelpreisträger. Was steckt hinter der Forschung, die Zellen mit Licht steuert?

Der Nobelpreisträger Georg Nagel (r.) wurde bei einer Feierstunde der Universität Würzburg unter anderem von deren Präsidenten Paul Pauli (l.) geehrt.

Würzburg

Medizin-Nobelpreisträger Georg Nagel hat die Zuerkennung des wichtigsten Wissenschaftspreises der Welt an ihn als "große Freude" bezeichnet. Bei einer Feier im Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften der Universität Würzburg sagte der 73-Jährige, er sei glücklich – aber auch verwundert über die mit dem Preis verbundenen Anforderungen.

"Den Frack kann man sich glücklicherweise leihen."

"Es ist ja nicht nur ein Tag der Prämierung, sondern es gibt in Stockholm die Nobel-Woche", sagte Nagel. "Da ist alles streng getaktet und auch vorgeschrieben, wie man erscheinen muss, zum Teil im Frack, aber den kann man sich glücklicherweise leihen in Stockholm."

Insgesamt hoffe er, dass der Rummel um ihn irgendwann wieder aufhöre – auch wenn er einem am Anfang noch gefalle. Grundsätzlich sei er "total überrascht" vom Preis gewesen. "Ich habe nicht auf den Nobelpreis hingearbeitet", betonte Nagel.

Zellen mit Licht ansteuern

Nagel, geboren im württembergischen Weingarten, lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Würzburg, zuletzt als Seniorprofessor am Physiologischen Institut der Julius-Maximilians-Universität. Diese Seniorprofessur ist inzwischen aber ausgelaufen. Am 5. Oktober hatte das Karolinska-Institut in Stockholm mitgeteilt, dass Nagel zusammen mit einem weiteren deutschen Forscher und einem US-amerikanischen Wissenschaftler den diesjährigen Nobelpreis für Medizin erhält. Das Trio soll die Auszeichnung am 10. Dezember für seine Forschung zur gezielten Aktivierung von Zellen bekommen.

Die Preisträger beschäftigen sich mit Optogenetik. Das ist eine Methode, mit der sich Zellen – meist Neuronen – mithilfe von Licht präzise an- und abschalten lassen. Damit lasse sich zeigen, wie Nervenzellen im lebenden Gehirn Erinnerungen, Gefühle und Verhaltensweisen prägen, hieß es zur Begründung. Die Forscher hätten den Grundstein für eine neue Ära in den Neurowissenschaften gelegt.

Unistadt mit 15 Nobelpreisträgern

Würzburgs Universitätspräsident Paul Pauli enthüllte vor dutzenden Gästen aus dem Wissenschaftsbereich eine Ehrenplakette zu Ehren Georg Nagels, zudem wurde ihm ein Hörsaal gewidmet. "Ich habe Sie als einen geradlinigen Wissenschaftler kennengelernt, der für sein Thema brennt", sagte Pauli laut Redeskript. "Während Sie seit Jahren als Kandidat für den Nobelpreis galten, hielten Sie ihn selbst noch für verfrüht."

Die Universität zählt mittlerweile 15 Nobelpreisträger, die dort geforscht oder gelehrt haben. Der Erste war Wilhelm Conrad Röntgen (Preisträger für Physik 1901), der in Würzburg lehrte und dort 1895 die X-Strahlen entdeckte.