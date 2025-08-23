FCA-Coach Wagner gibt in Freiburg Trainerdebüt in Bundesliga

Der FC Augsburg startet auswärts in Freiburg in die Saison der Bundesliga. Im Fokus steht dabei Neu-Coach Wagner.

Freiburg/Augsburg

Mit einem Gastspiel seines FC Augsburg beim SC Freiburg gibt Sandro Wagner am Samstag sein Trainerdebüt in der Fußball-Bundesliga. In dem komplizierten Duell bei dem Europa-League-Team will der 37-Jährige ab 15.30 Uhr (Sky) zeigen, dass die Schwaben bereit sind für den Kampf um die Plätze in der oberen Tabellenhälfte. Am vorigen Wochenende hatte der FCA in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten Hallescher FC mit 2:0 gewonnen; Wagner zeigte sich zufrieden von dem Auftritt.

Das Duell gegen Freiburg sei nun aber "ein Riesen-Brett für uns", prophezeite der frühere Nationalstürmer, TV-Experte und zuletzt Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wagner glaubt an eine Überraschung im Breisgau, wo die Augsburger in zuletzt zehn Liga-Gastspielen nur einen Punkt geholt hatten. "Das kann einem Angst machen oder ein Anreiz sein", sagte der Trainer-Novize in der Bundesliga. "Ich entscheide mich für Anreiz."