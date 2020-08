FCA im Doppeltest: 5:2 gegen Altach, 1:1 gegen Regensburg

Heimstetten (dpa/lby) - Der FC Augsburg hat mit einem insgesamt erfolgreichen Doppeltest die intensive Vorbereitung auf seine zehnte Bundesligasaison fortgesetzt. Die Schwaben besiegten am Samstag den österreichischen Fußball-Erstligisten SCR Altach in Heimstetten bei München mit 5:2 (1:1).

Heimstetten (dpa/lby) - Der FC Augsburg hat mit einem insgesamt erfolgreichen Doppeltest die intensive Vorbereitung auf seine zehnte Bundesligasaison fortgesetzt. Die Schwaben besiegten am Samstag den österreichischen Fußball-Erstligisten SCR Altach in Heimstetten bei München mit 5:2 (1:1). Im zweiten 90-Minuten-Test gab es ein 1:1 (0:1) gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg.

Die Tore für das Team von Trainer Heiko Herrlich erzielten gegen Altach der zweimal erfolgreiche Mittelstürmer Alfred Finnbogason sowie Neuzugang Daniel Caligiuri, Raphael Framberger und Michael Gregoritsch. Die Regensburger gingen in der zweiten Partie durch Kaan Caliskaner (35.) in Führung. Eduard Löwen glich in der 81. Minute per Elfmeter nach Foul an Florian Niederlechner für Augsburg aus.