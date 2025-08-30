FC Bayern bei Wagners Augsburgern gefordert

Spannendes Abendspiel in der Fußball-Bundesliga: Sandro Wagner und der FCA wollen den Rekordmeister ärgern. Wer kassiert den ersten kleinen Dämpfer in der noch jungen Saison?

Augsburg

Der FC Bayern hofft auf den vierten Sieg im vierten Pflichtspiel, Sandro Wagner auf eine Überraschung zur Heim-Premiere. Der frühere Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht beim Duell zwischen dem FC Augsburg und dem deutschen Fußball-Rekordmeister aus München heute Abend (18.30 Uhr/Sky) besonders im Fokus.

Wagner, gebürtiger Münchner und einst selbst bei den Bayern unter Vertrag, will seinem Ex-Club ein Schnippchen schlagen. Die von Vincent Kompany trainierten Gäste reisen als Favorit an, müssen sich gegenüber dem holprigen 3:2 im DFB-Pokal bei Drittligist Wehen Wiesbaden am Mittwoch aber steigern.

Bisher haben die Bayern alle Pflichtspiele in der noch jungen Saison gewonnen - genau wie die Augsburger unter ihrem neuen Coach Wagner.