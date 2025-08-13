AZ-Plus

FC Augsburg bindet Offensiv-Talent bis 2029

Aiman Dardari trauen sie in Augsburg zu, sich unter Trainer Wagner zu einem Bundesliga-Stürmer zu entwickeln.
dpa |
Aiman Dardari will sich bei den FCA-Profis durchsetzen.
Aiman Dardari will sich bei den FCA-Profis durchsetzen. © Tom Weller/dpa
Augsburg

Der FC Augsburg hat Offensivspieler Aiman Dardari langfristig an sich gebunden. Der 20-Jährige erhält beim Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Der Nationalspieler Luxemburgs gehört künftig dem Profikader an, wie der FCA kurz vor dem Saisonstart mitteilte. 

Dardari wechselte zu Jahresbeginn aus der Nachwuchsakademie des 1. FSV Mainz 05 nach Augsburg. Seit Beginn der Vorbereitung trainiert er fest mit dem Profiteam unter Trainer Sandro Wagner. Dabei konnte er in den Testspielen gegen den TSV Gersthofen und Crystal Palace mit Treffern für sich werben. 

"Aiman verfügt über großes Potenzial. Mit seinem Offensivdrang und seiner Dribbelstärke hat er beste Chancen, sich im Profifußball durchzusetzen", äußerte Sportdirektor Benni Weber in der Vereinsmitteilung.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.