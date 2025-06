Fast 40,7 Millionen Euro: Eurojackpot-Gewinner meldet sich

Wieder geht eine stattliche Millionensumme nach Bayern. Jetzt steht der Gewinner fest - und der hat schon erste Pläne mit dem Geld.

Der Mann aus der Region München hatte am 17. Juni als einziger Gewinner den Jackpot geknackt. (Symbolbild)

München

Der Gewinn von fast 40,7 Millionen Euro aus dem Eurojackpot geht an einen Mann aus dem Großraum München. "Ich hab mich zuerst gefühlt wie bei "Verstehen Sie Spaß?". Ist das wirklich wahr?", zitierte Lotto Bayern den Gewinner in einer Mitteilung. Er habe seine Frau gefragt, ob sie das Gleiche sehe wie er: "Das ist absolut surreal."

Ausgesucht hatte er sich die Gewinnzahlen demnach nicht einmal selbst: Ein Zufallsgenerator wählte die Kombination via "Quicktipp" automatisch für ihn aus, wie Lotto Bayern mitteilte. Inzwischen habe der Mann aber schon erste Pläne mit dem Geld, das er in der Ziehung am 17. Juni gewonnen hatte: "Reisen und eine Immobilie kaufen".

Selbst im für seine enormen Kaufpreise von Wohnungen und Häusern berüchtigten Großraum München dürfte das mit dieser Summe wohl kein Problem werden. Als einziger Gewinner in der Gewinnklasse eins stehen dem Mann laut Lotto exakt 40.657.587,80 Euro zu.