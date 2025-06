Fast 1,3 Millionen Euro - Lotto-Gewinnerin meldet sich

1.277.777 Euro ist ein Lottoschein aus Schwaben wert. Doch wem gehört er? Warum die Suche nach der Besitzerin ein paar Tage gedauert hat.

München

Eine Woche nach ihrem Gewinn von knapp 1,3 Millionen Euro hat sich die Besitzerin eines anonymen Lotto-Spielscheins aus Schwaben gemeldet. Sie nehme immer mit Spielaufträgen über je zwei Wochen an den Ziehungen teil und kontrolliere die einzelnen Gewinnzahlen nie, sagte die Frau laut Lotto Bayern. Daher habe sie erst bei der Verlängerung ihres Spielauftrags erfahren, dass sie gewonnen habe - ohne aber die genaue Höhe des Gewinns zu kennen.

Als sie dann ihre Losnummer mit der Gewinnzahl in der Zusatzlotterie Spiel77 vom 4. Juni verglichen habe, sei ihr "die Kinnlade runtergefallen", zitierte Lotto Bayern die Neumillionärin. Was die Schwäbin mit ihrem Gewinn anfangen will, weiß sie demnach noch nicht genau.