Fans feiern im Regenponcho bei Rock im Park

Das Open-Air-Spektakel startet mit guter Stimmung trotz verregnetem Auftakt. Diesmal sind so viele Fans und Acts dabei wie noch nie.

Nürnberg

Mit Regen und gut gelaunten Musikfans ist die Jubiläums-Ausgabe von Rock im Park in Nürnberg gestartet. Das Musikfestival feiert in diesem Jahr sein 30. Bestehen. Weit vor dem Auftritt der ersten Band bildeten sich lange Schlangen am Eingang zum Festivalgelände. Zeitgleich fing es heftig an zu regnen, so dass die Feiernden in Regenponchos und den Pfützen ausweichend vor den Bühnen tanzten.

Den Auftakt machte am Freitagmittag die US-Metal-Band Nothing More. Später sollen unter anderem der deutsche Rapper Kontra K, die britische Formation Bullet For My Valentine und Slipknot aus den USA auf den Bühnen stehen.

Mehr Feierende, mehr Musik

Der Veranstalter erwartet auf dem Gelände bis Sonntag fast 90.000 Besucherinnen und Besucher und damit so viele wie noch nie. Auf dem Programm stehen 100 Auftritte von Musikerinnen und Musikern - ebenfalls so viele wie noch nie. Wie immer steigt zeitgleich das Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel, wo zeitversetzt fast dieselben Bands spielen.

"Die Stimmung ist super. Alles sehr friedlich und entspannt", sagte Sohrab Taheri-Sohi vom Bayerischen Roten Kreuz, das die Rettungseinsätze auf dem Gelände leitet. Ein Großteil der Parkrocker war bereits am Donnerstag angereist. Bis Freitagmittag zählten die Sanitätsdienste etwa 200 Hilfeleistungen - hauptsächlich wegen kleiner Verletzungen wie Verbrennungen am Campingkocher oder Schnitten beim Öffnen von Konservendosen.