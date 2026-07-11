Familien-PC gehackt: Ermittlungen nach Amoklauf-Drohung an Schule in Bayern

Ein Junge soll einen Amoklauf in seiner Schule angekündigt haben. Während die Polizei ihn befragt, trifft eine Pizzalieferung ein, die seine Familie nicht bestellt hat. Was vermutlich dahintersteckt.

Ebermannstadt

Ebermannstadt - Ein Hacker hat sich Zugriff auf den PC einer Familie in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) verschafft und im Namen des 14-jährigen Sohnes einen Amoklauf an dessen Schule angekündigt. Nach Polizeiangaben erschlich sich der Hacker in einem Chat auf der Plattform Discord Fernzugriff auf den PC und versandte verschiedene Nachrichten im Namen des Schülers.

Demnach informierte die Schulleitung am Freitag die Polizei darüber, dass der Junge in einem schulinternen Chatforum einen Amoklauf angekündigt habe. Als die Polizei den Schüler daraufhin zu Hause antraf und befragte, beteuerte dieser, nichts damit zu tun zu haben. Während der Befragung sei zudem eine teure Pizzalieferung bei der Familie eingetroffen, die die Familie den Angaben zufolge nicht bestellt hatte.

Ermittlungen gegen unbekannten Täter aufgenommen

Schnell stellte sich heraus, dass der Familien-PC gehackt worden war. Es bestand demnach zu keiner Zeit eine tatsächliche Gefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den unbekannten Täter wegen Androhung von Straftaten und Ausspähen von Daten aufgenommen.

Auf der Plattform Discord tauschen sich Menschen in Chaträumen zu unterschiedlichen Themen aus. Die Plattform ist vor allem bei Fans von Videospielen beliebt.