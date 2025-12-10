Schockanruf: Ehepaar wird um sechsstellige Summe ärmer

Kripo ermittelt nach Betrugsfall in Niederbayern: Ehepaar wird durch Schockanruf dazu verleitet, Wertsachen zu übergeben.

Ein Ehepaar aus Kelheim in Niederbayern ist Opfer eines Schockanrufs geworden und hat Bargeld und Schmuck im sechsstelligen Bereich verloren. Die Ehefrau erhielt am Dienstag laut Polizei einen Anruf eines angeblichen Arztes, der behauptete, die Tochter des Paars liege schwer krank im Krankenhaus und benötige ein teures Spezialmedikament aus der Schweiz.

Eine Stunde lang hielt der falsche Arzt die Frau am Telefon und ließ sie mehrfach mit der weinenden, vermeintlichen Tochter sprechen. Während der Ehemann zur Klinik gelotst wurde, holte ein angeblicher Vertreter der Krankenkasse die Wertsachen in einer roten Stofftasche ab. Erst als der Mann zurückkehrte und das Paar die echte Tochter kontaktierte, flog der Betrug auf.

Die Frau übergab laut einer Polizeisprecherin nicht die gesamten geforderten 150.000 Euro, der Schaden liege jedoch im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.