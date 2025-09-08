Falsche Polizisten erbeuten Schmuck und Geld von Senior

Angebliche Polizeibeamte behaupten, die Tochter sei in einen tödlichen Unfall verwickelt. Der Vater glaubt ihnen - und übergibt Wertsachen und Bargeld.

Erst durch seinen Vermieter meldete sich der Mann bei der Polizei. (Symbolbild)

Helmstadt

Trickbetrüger haben einen 81-Jährigen im Landkreis Würzburg reingelegt und ein Vermögen mit einem sechsstelligen Wert erbeutet. Angebliche Polizeibeamte hatten am vergangenen Donnerstag bei ihm in Helmstadt angerufen, wie die Polizei mitteilte. Sie behaupteten, seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand ums Leben kam. Zur Abwendung einer Gefängnisstrafe sollte der Mann eine Kaution an einen Abholer übergeben.

Der Senior packte laut Polizei wertvollen Schmuck in einen Koffer und übergab diesen am Abend an eine Abholerin. Am nächsten Tag meldete sich erneut ein angeblicher Polizeibeamter, der Mann solle weitere Wertgegenstände aushändigen. Der 81-Jährige übergab einem Polizeisprecher zufolge am Freitag erneut Schmuck und Bargeld an dieselbe Frau.

Daraufhin hat ihn laut dem Sprecher sein Vermieter darauf hingewiesen, dass er womöglich Opfer eines Betrugs geworden sei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.