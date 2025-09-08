AZ-Plus

Falsche Polizisten erbeuten Schmuck und Geld von Senior

Angebliche Polizeibeamte behaupten, die Tochter sei in einen tödlichen Unfall verwickelt. Der Vater glaubt ihnen - und übergibt Wertsachen und Bargeld.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Erst durch seinen Vermieter meldete sich der Mann bei der Polizei. (Symbolbild)
Erst durch seinen Vermieter meldete sich der Mann bei der Polizei. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Helmstadt

Trickbetrüger haben einen 81-Jährigen im Landkreis Würzburg reingelegt und ein Vermögen mit einem sechsstelligen Wert erbeutet. Angebliche Polizeibeamte hatten am vergangenen Donnerstag bei ihm in Helmstadt angerufen, wie die Polizei mitteilte. Sie behaupteten, seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand ums Leben kam. Zur Abwendung einer Gefängnisstrafe sollte der Mann eine Kaution an einen Abholer übergeben.

Der Senior packte laut Polizei wertvollen Schmuck in einen Koffer und übergab diesen am Abend an eine Abholerin. Am nächsten Tag meldete sich erneut ein angeblicher Polizeibeamter, der Mann solle weitere Wertgegenstände aushändigen. Der 81-Jährige übergab einem Polizeisprecher zufolge am Freitag erneut Schmuck und Bargeld an dieselbe Frau.

Daraufhin hat ihn laut dem Sprecher sein Vermieter darauf hingewiesen, dass er womöglich Opfer eines Betrugs geworden sei. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.