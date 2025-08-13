AZ-Plus
  Fahrt ohne Sicherheitsgurte: Mutter und Töchter nach Autounfall in Traunreut verletzt

Fahrt ohne Sicherheitsgurte: Mutter und Töchter nach Autounfall in Traunreut verletzt

Eine Frau will in Traunreut abbiegen. Doch sie übersieht einen Lkw. Mit im Wagen sind auch ihre beiden Töchter.
AZ/dpa |
Traunreut

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw sind in Traunreut (Landkreis Traunstein) eine 40 Jahre alte Autofahrerin aus Trostberg und ihre beiden Töchter verletzt worden. Das teilte die Polizei am Abend mit. Das ältere Mädchen (15) kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Ihre jüngere Schwester (7) und die Mutter wurden leicht verletzt.

Beide Kinder hatten nach Polizeiangaben keine Sicherheitsgurte angelegt. Die 40-Jährige hatte den Angaben zufolge am Nachmittag beim Linksabbiegen den Lkw auf der Gegenfahrbahn übersehen.

