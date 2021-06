Fahrradfalle mit Nägeln auf Mountainbiker-Strecke gefunden

Eine Falle für Fahrradfahrer ist in Amorbach (Landkreis Miltenberg) entdeckt worden, bevor sich Radfahrer verletzt haben. Die Falle wurde auf einem Weg für Mountainbiker platziert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die unbekannten Täter spannten hierfür hinter einer Kuppe zwischen zwei Bäumen ein Seil und legten Bretter mit Nägeln auf den Boden. Die Falle wurde am Donnerstag vergangener Woche entdeckt und entfernt, bevor sich jemand verletzen konnte. Bislang sei kein ähnlicher Fall bekannt, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Die Polizei hofft auf Hinweise.

02. Juni 2021 - 09:41 Uhr | dpa

"Polizei" steht auf der Uniform eines Polizisten. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Amorbach