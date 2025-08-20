Fahrradfahrer von Transporter erfasst und tödlich verletzt
Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall bei Winkelhaid tödlich verletzt worden. Der 62 Jahre alte Mann sei von einem Transporter erfasst und daraufhin in einen Straßengraben geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei noch an der Unfallstelle im Landkreis Nürnberger Land gestorben. Der Transporter und der Fahrradfahrer seien in die gleiche Richtung unterwegs gewesen. Die betroffene Stelle der Kreisstraße wurde für die Unfallaufnahme und Räumarbeiten für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
