Fahrradfahrer von Radlader erfasst und schwer verletzt

Ein Radlader fährt umher, um Splitt in eine Mulde zu kippen. Doch auf der Straße ist auch ein Fahrradfahrer unterwegs.

Marktleuthen

Ein Radlader hat einen Fahrradfahrer im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge erfasst und ihn dabei schwer verletzt. Der 36-Jährige wurde am Freitag ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach steuerte ein 61-Jähriger in Marktleuthen das Fahrzeug und kippte Splitt in eine Mulde, als er beim Rückwärtsfahren in Schrittgeschwindigkeit mit dem Radler auf der Straßenmitte kollidierte.