Fahrer traut sich nicht aus Lkw: Lastwagen hängt über Abgrund und droht abzustürzen

Ein Lastwagen kommt von der Straße ab und droht einen Abhang hinunterzurutschen. Rettungsdienst und Feuerwehr rücken zur Rettungsaktion aus.

Einsatzkräfte zogen den Sattelzug nach dem Vorfall am Montagmorgen wieder auf die Straße.

Ein Lastwagen ist in Schneizlreuth in Oberbayern bei winterlichen Verhältnissen von der Straße abgekommen und an einem Abhang über einem Bach an Bäumen hängen geblieben. Weil das Fahrzeug abzustürzen drohte, traute sich der Fahrer nicht aus dem Fahrerhaus, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte.

Demnach wählte der 40-Jährige nach dem Unfall am Morgen auf der Bundesstraße 305 bei Schneizlreuth (Landkreis Berchtesgadener Land) den Notruf. Einsatzkräfte sicherten den Lastwagen mit Stahlseilen ab und zogen ihn zurück auf die Straße.