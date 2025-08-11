AZ-Plus

Fahndung in Landshut nach Gewalttat

In Niederbayern sind aktuell viele Polizeikräfte im Einsatz. Ein Mensch wurde verletzt, die Polizei sucht den Tatverdächtigen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
In Niederbayern läuft ein Polizeieinsatz. (Symbolbild)
In Niederbayern läuft ein Polizeieinsatz. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Landshut

In Niederbayern läuft aktuell ein Polizeieinsatz. Wie ein Sprecher mitteilte, soll ein Mann in Landshut in einem Anwesen einen Menschen verletzt haben. Nun werde nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort. Nähere Details wollte die Polizei zunächst nicht nennen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.