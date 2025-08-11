Fahndung in Landshut nach Gewalttat
Audio von Carbonatix
In Niederbayern läuft aktuell ein Polizeieinsatz. Wie ein Sprecher mitteilte, soll ein Mann in Landshut in einem Anwesen einen Menschen verletzt haben. Nun werde nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort. Nähere Details wollte die Polizei zunächst nicht nennen.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen