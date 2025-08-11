Fahndung in Landshut nach Gewalttat

In Niederbayern sind aktuell viele Polizeikräfte im Einsatz. Ein Mensch wurde verletzt, die Polizei sucht den Tatverdächtigen.

Landshut

In Niederbayern läuft aktuell ein Polizeieinsatz. Wie ein Sprecher mitteilte, soll ein Mann in Landshut in einem Anwesen einen Menschen verletzt haben. Nun werde nach dem Tatverdächtigen gefahndet. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort. Nähere Details wollte die Polizei zunächst nicht nennen.