AZ-Plus

Fahnder stellen tausende Tabletten Potenzmittel sicher

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 entdecken Schleierfahnder Tausende Tabletten - überwiegend handelt es sich um Potenzmittel.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Schleierfahnder stellen auf der A3 bei Passau Tausende Tabletten und etwas Marihuana sicher. (Symbolbild)
Schleierfahnder stellen auf der A3 bei Passau Tausende Tabletten und etwas Marihuana sicher. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Passau

Schleierfahnder haben auf der Autobahn 3 bei Passau rund 12.000 Tabletten sowie Cannabis sichergestellt. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte, kontrollierten die Beamten einen Kleintransporter in Fahrtrichtung Suben.

Der 41-Jährige Fahrer gab an, nach Wien reisen zu wollen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Fahnder mehrere Kartons mit diversen Arzneimitteln, überwiegend Potenzmittel. Zudem fanden sie etwa fünf Gramm Marihuana

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Ausfuhr von Betäubungsmitteln sowie eines Vergehens nach dem Arzneimittelgesetz übernommen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.