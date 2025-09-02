Fahnder stellen tausende Tabletten Potenzmittel sicher
Schleierfahnder haben auf der Autobahn 3 bei Passau rund 12.000 Tabletten sowie Cannabis sichergestellt. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte, kontrollierten die Beamten einen Kleintransporter in Fahrtrichtung Suben.
Der 41-Jährige Fahrer gab an, nach Wien reisen zu wollen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Fahnder mehrere Kartons mit diversen Arzneimitteln, überwiegend Potenzmittel. Zudem fanden sie etwa fünf Gramm Marihuana
Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Ausfuhr von Betäubungsmitteln sowie eines Vergehens nach dem Arzneimittelgesetz übernommen.
