Fahnder stellen drei Kilogramm Drogen bei Passau sicher

Schleierfahnder entdecken auf der A3 bei Passau mehrere verdächtige Päckchen. Ein 35-Jähriger gerät ins Visier der Ermittler.
dpa |
Die Polizei entdeckte im Motorraum eines Autos auf der A3 bei Passau Drogen. (Symbolfoto)
Die Polizei entdeckte im Motorraum eines Autos auf der A3 bei Passau Drogen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa
Passau

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion haben bei einer Kontrolle auf der A3 nahe Passau mehrere Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt. Die Beamten stoppten auf dem Parkplatz Hammerbach ein Auto mit rumänischer Zulassung, wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte.

Im Motorraum des Wagens entdeckten die Fahnder mehrere Päckchen mit einer zunächst unbekannten Substanz. Ermittlungen ergaben, dass es sich um rund drei Kilogramm sogenannte neue psychoaktive Stoffe handelte. Das sind künstlich hergestellte Substanzen, die eine ähnliche Wirkung wie bereits bekannte Drogen haben sollen.

Der 35-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Nach einer Sicherheitsleistung kam er wieder auf freien Fuß. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

