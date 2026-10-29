Fällt Halloween ins Wasser? So wird das Wetter am Wochenende

Wie wird das Wetter an Halloween und Allerheiligen? In den aktuellen Vorhersagen zeigt sich der Herbst von seiner wechselhaften Seite.

Wie wird das Wetter an Halloween? Der Herbst zeigt sich von seiner wechselhaften Seite.

Süßes oder Saures? Am Samstag ziehen verkleidete Kinder an Halloween wieder von Haus zu Haus und bitten um Süßigkeiten. Doch spielt das Wetter dabei mit? Und wie ist die Vorhersage für den Sonntag, der ebenfalls Allerheiligen ist? Diplom-Meteorologe Dominik Jung hat für die AZ einen Blick auf die Prognosen für das Wetter am Wochenende geworfen.

Das Wetter in Deutschland könnte am Samstag (31. Oktober) kaum abwechslungsreicher sein. Ein Hochdruckgebiet sorgt für ruhiges, aber vielfach graues Herbstwetter. In vielen Regionen des Landes bleibt es neblig-trüb, im Osten droht Halloween sogar ins Wasser zu fallen. Dort kann es nämlich zeitweise nieseln.

Vorhersage für das Wochenende: So wird das Wetter an Halloween und Allerheiligen

Besser sieht es im Westen und Südwesten aus. In vielen Regionen zeigt sich dort nachmittags die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs Grad in nebligen Gebieten und bis zu 15 Grad im sonnigen Westen. Nachts sinken die Temperaturen auf acht bis minus ein Grad Celsius, stellenweise gibt es leichten Frost.

Während in etlichen Regionen Deutschlands das Wetter an Halloween unbeständig bleibt, sieht es für München und das Umland gut aus: Das Wochenende bleibt weitgehend trocken. "Entscheidend ist der Nebel. Wo er sich auflöst, scheint die Sonne bei 10 bis 12 Grad. Wo er sich hält, vor allem in den Niederungen, an der Donau und an der Isar Richtung Norden, bleibt es bei 6 bis 8 Grad trüb", erklärt Jung.

Süßes oder Saures? Das Wetter am Wochenende wird wechselhaft. © Martin Schutt

Prognose für das Wochenende: So wird das Wetter in München

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf 0 bis 4 Grad. Im Umland ist sogar örtlich leichter Frost möglich. "Morgens kann es dann glatt sein", so Jung.

Am Sonntag, Allerheiligen, wird es mit maximal acht bis zwölf Grad Celsius etwas kühler in Deutschland. Das Wetter ist geprägt von einem wolkigen Himmel. Während dieser im Westen und Südwesten zeitweise aufreißt, setzt im Nordwesten am Nachmittag gebietsweise Regen ein.

In München und dem Umland gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und Hochnebel bei Temperaturen von rund 8 bis 11 Grad. Dabei bleibt es weitestgehend trocken. "Wer die Sonne sucht, ist am Wochenende im Alpenvorland und in den Bergen gut aufgehoben. Dort liegt man häufig oberhalb der Nebelschicht", hat Jung einen Tipp für Ausflügler.