Die Seefeste rund um den Tegernsee sind beliebt. Doch in der Stadt Tegernsee könnte eine Baustelle die Pläne durchkreuzen. Ursache ist eine in die Jahre gekommene Brücke.

Alles neu macht der Mai – auch an einem der Tourismus-Hotspots in Oberbayern. Aber was später für Verbesserungen sorgen soll, hat vielleicht zunächst traurige Konsequenzen für ein beliebtes Sommerevent. Doch der Reihe nach: In Tegernsee sind umfangreiche Baumaßnahmen geplant. Die Brücke über den Alpbach an der Bahnhofstraße im Ort soll ­– voraussichtlich im Zeitraum von Mai bis November – saniert werden.

Das hieß es vonseiten des Technischen Referats der Stadt auf Nachfrage der AZ. Konkret geht es demzufolge vor allem um die Brückenkappe, die das Bauwerk schützt. Bereits 2025 war demnach beschlossen worden, dass die in die Jahre gekommene Brücke saniert werden soll. Die entsprechenden Planungen seien im vorigen Jahr beauftragt worden.

Zwei verschiedene Baumaßnahmen

Die Planungen seien inzwischen beendet, und demnächst würden die Ausschreibungen für die entsprechenden Bauleistungen beziehungsweise die Umsetzungen der Maßnahme erfolgen, teilte das Technische Referat der Stadt auf AZ-Nachfrage weiter mit. "Im direkten Umgriff zu dieser Baumaßnahme werden darüber hinaus erforderliche Maßnahmen erfolgen, welche aus den Ergebnissen des Sturzflutrisiko-Managements resultieren", hieß es vonseiten des Referats zudem. Sprich, es sollen auch anliegende Straßenbereiche komplett neu errichtet werden. Es handelt sich also um zwei verschiedene Baumaßnahmen, die beide in dem Zeitraum stattfinden könnten.

Promenade am Ufer des Tegernsees. © IMAGO/imageBROKER/Wilfried Wirth

Was bedeutet das für Verkehrsteilnehmer, die die Brücke normalerweise überqueren? Immerhin handelt sich bei dem Bereich um einen innerstädtischen Verkehrsknotenpunkt in Tegernsee. Dort führt eine Hauptverbindung vom Bahnhof bis zum Stadtzentrum sowie zum Bräustüberl. Die über den Alpbach führende Brücke hat in beide Richtungen auch jeweils einen Gehweg.

Für Fußgänger soll eine Lösung gefunden werden

Man sei derzeit in Absprache mit den beteiligen Behörden, ein Umleitungskonzept für den Verkehr zu erstellen, hieß es vonseiten des Technischen Referats der Stadt. Für Fußgänger solle eine passende Lösung gefunden werden. Zudem könnten Autofahrer den Bereich dann zwar nicht befahren. Aber: Sie könnten nach wie vor in beide Richtungen durch Tegernsee über die Bundesstraße fahren.

Leidtragende könnten jedoch die Besucher des beliebten Seefests der Stadt Tegernsee sein, sollten die genannten Baumaßnahmen tatsächlich von Mai bis November dauern. Denn das Seefest findet eigentlich im Sommer statt - heuer ist es in Tegernsee für den 28. Juli anberaumt. Wegen der Baustelle droht die Veranstaltung nun möglicherweise ins Wasser zu fallen.

Die Seefeste sind beliebt, nicht zuletzt in Tegernsee. © Thomas Plettenberg/ DER TEGERNSEE

Das Problem: Die Bundesstraße in Tegernsee wird für das Seefest normalerweise gesperrt - und die dafür nötige Umleitungsstrecke führt dann eigentlich über die Bahnhofsstraße. Es stünde also die reguläre Umleitungsstrecke, bedingt durch die geplanten Baumaßnahmen zum Zeitpunkt des Seefestes, dann nicht mehr zur Verfügung.

Immer ein beliebtes Event: das Seefest in Tegernsee. © Thomas Plettenberg/ DER TEGERNSEE

Ein Fest am Seeufer und dann auch noch die Baustelle? Die zu erwartenden Menschenmengen würden die Ausweichmöglichkeiten für den Fußgängerweg "überlasten", hieß es vonseiten des genannten Referats auf Nachfrage der AZ zu der Problematik, und auch die Parkplatzsuche für die Besucher, die mit dem Auto anreisen, wäre dann "nicht steuerbar".

Sommerliche Stimmung beim Seefest. © Thomas Plettenberg/DER TEGERNSEE

Das Seefest der Stadt Tegernsee sei "noch nicht abgesagt", sagte ein Sprecher der Tegernseer Tal Tourismus GmbH auf AZ-Anfrage, "es besteht allerdings die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die angekündigten Baumaßnahmen in die Zeit der Veranstaltung fallen und eine Durchführung des Events dadurch nicht möglich ist", räumte er ein. "Wenn der Fall der Absage eintritt, sind wir selbstverständlich im Austausch mit allen Beteiligten und werden auch Alternativen prüfen."