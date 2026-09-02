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Explosion bei Augsburger Hauptbahnhof: Mehrere Menschen verletzt

In Augsburg läuft ein Polizeieinsatz. Mehrere Menschen sind verletzt, Fensterscheiben sind beschädigt. Auch der Verkehr und der ÖPNV sind betroffen.
AZ/dpa |
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Die Polizei ist vor Ort. (Symbolbild)
Die Polizei ist vor Ort. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Nahe dem Augsburger Hauptbahnhof kommt es derzeit wegen einer Explosion zu einem Polizeieinsatz. Nach Angaben der Polizei sind Straßenverkehr und öffentlicher Nahverkehr in der Nähe des Bahnhofs beeinträchtigt. Am Bahnhofsvorplatz und auf Gleis 1 komme es zu Einschränkungen, teilte ein Polizeisprecher mit. Züge ab Gleis 2 fahren den Angaben zufolge weiter.

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Demnach explodierte ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang. Mehrere Menschen wurden durch Knalltraumata leicht verletzt, hieß es. Auch Fensterscheiben seien durch die Explosion beschädigt worden. Informationen zu den Hintergründen gab es vorerst nicht.

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