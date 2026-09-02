Explosion in Augsburg legt Zugverkehr lahm – Reisende in München betroffen

In Augsburg läuft ein Polizeieinsatz. Mehrere Menschen sind verletzt, Fensterscheiben sind beschädigt. Der Hauptbahnhof wurde gesperrt. Auch Reisende aus München sind betroffen.

Ein Absperrband der Polizei soll den Zugang zum Hauptbahnhof in Augsburg verhindern.

Update vom 2. September, 10.40 Uhr: Nach einer nächtlichen Explosion in Augsburg hat sich ein später im Hauptbahnhof gefundener verdächtiger Gegenstand als harmlos herausgestellt. Der zeitweise gesperrte Bahnhof wurde daraufhin wieder freigegeben, sagte ein Sprecher der Augsburger Polizei.

Erstmeldung: Nach einer nächtlichen Explosion in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Deswegen ist der Hauptbahnhof nach Polizeiangaben derzeit vollständig abgesperrt. Auch der Zugverkehr sei eingestellt, teilte die Polizei mit.

Explosion nahe Hauptbahnhof in Augsburg

Ersten Informationen zufolge explodierte gegenüber dem Bahnhof gegen 3.15 Uhr in der Nacht ein bislang unbekannter Gegenstand in einem Gebäudedurchgang.

Einsatzkräfte der Polizei, darunter auch eine Hundeführerin, stehen in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofs. © Felix Kirberg/dpa

Durch die Explosion erlitten zwei junge Menschen Knalltraumata und wurden leicht verletzt. Bei den Opfern handelt es sich um eine 17-Jährige sowie einen 18-Jährigen. Nach Polizeiangaben sind beide Ukrainer. Auch seien Fensterscheiben in der Umgebung durch die Explosion beschädigt worden.

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Später wurde direkt am Hauptbahnhof ein weiterer verdächtiger Gegenstand entdeckt. Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamtes sind derzeit vor Ort. Auch auf dem Bahnhofsvorplatz, im öffentlichen Nahverkehr und im Straßenverkehr kommt es den Angaben zufolge zu Einschränkungen.

Für Reisende, die mit dem Zug nach oder über Augsburg fahren müssen, bedeutet das nun: Viel Geduld mitbringen. Am Münchner Hauptbahnhof stehen Fahrgäste, deren Strecke über Augsburg führt, an den Gleisen und suchen bessere Zugoptionen, um an ihr Ziel zu kommen. Informationen zu alternativen Routen gibt es nach Angaben von vor Ort nur spärlich. Die Züge, die noch fahren, seien zudem deutlich voller als gewöhnlich.