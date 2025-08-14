AZ-Plus

Explosion bei Bohrungen in Kläranlage

In einer Kläranlage finden Bauarbeiten statt. Dann hören Arbeiter einen lauten Knall aus einem tiefen Loch.
Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. (Symbolbild)
Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Bei Bohrungen in einer Kläranlage in Oberfranken hat es eine Explosion gegeben. Arbeiter hörten einen lauten Knall aus einem elf Meter tiefen Bohrloch, wie die Polizei mitteilte. Zu Verletzten durch die Explosion in Hof hat die Polizei bislang keine Erkenntnisse. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. 

Ein Radweg in der Nähe der Explosionsstätte wurde zwar gesperrt, größere Evakuierungsmaßnahmen waren allerdings nicht nötig, wie es hieß. Der Grund für die Explosion sei derzeit noch unklar.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

