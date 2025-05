Explosion an Einfamilienhaus - Garage zum Teil eingestürzt

In einem Wohngebiet kommt es abends zu einer Explosion. Dutzende Einsatzkräfte sind daraufhin vor Ort - auch ein Hubschrauber.

Taching am See

Eine Explosion an einem Wohnhaus im oberbayrischen Taching am See hat einen geschätzten Schaden im hohen sechsstelligen Bereich verursacht. Die angrenzende Garage sei am Freitagabend zum Teil eingestürzt, teilte die Polizei mit. Mehrere Einsatzkräfte sowie ein Rettungshubschrauber waren demnach im Einsatz. Verletzt worden sei aber niemand.

Das Einfamilienhaus ist laut Polizei vorerst nicht mehr bewohnbar. Hinweise auf eine vorsätzlich herbeigeführte Explosion habe es zunächst nicht gegeben. An der Explosionsstelle befand sich laut einem Polizeisprecher der Batteriespeicher einer Photovoltaikanlage. Ob dieser ursächlich für die Explosion im Landkreis Traunstein gewesen sei, müsse nun ermittelt werden.