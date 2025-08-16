AZ-Plus
  • Ex-Ministerin Huml will Bambergs Oberbürgermeisterin werden

Ex-Ministerin Huml will Bambergs Oberbürgermeisterin werden

Landtagsabgeordnete Melanie Huml geht bei der Kommunalwahl 2026 für die CSU ins Rennen um den OB-Posten in ihrer Heimatstadt Bamberg.
dpa |
Landtagsabgeordnete Melanie Huml geht bei der Kommunalwahl 2026 für die CSU ins Rennen um den OB-Posten in ihrer Heimatstadt Bamberg. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa
Landtagsabgeordnete Melanie Huml geht bei der Kommunalwahl 2026 für die CSU ins Rennen um den OB-Posten in ihrer Heimatstadt Bamberg. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa
Bamberg

Bayerns ehemalige Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) will Oberbürgermeisterin von Bamberg werden. Über ihre Kandidatur war schon länger spekuliert worden. Jetzt sagte die 49 Jahre alte Politikerin in einem Video der CSU Bamberg auf die Frage, ob sie antreten wolle: "Ja, ich will. Weil Bamberg meine Heimat ist. Legen wir los!" 

Nach Angaben der CSU Bamberg soll die Nominierung im Herbst stattfinden. "Melanie Huml bringt persönliche und fachliche Qualifikation, die notwendige Erfahrung und ein starkes Netzwerk mit", sagte CSU-Kreisvorsitzender Gerhard Seitz.

Huml war von Oktober 2013 bis Januar 2021 Gesundheits- und Pflegeministerin in Bayern - und somit im ersten Jahr der Corona-Pandemie in der Position. Ministerpräsident Markus Söder wechselte sie damals gegen Klaus Holetschek aus. Bis November 2023 war Huml als Bayerns Europaministerin im Amt.

Melanie Huml wurde 1975 in Bamberg geboren, hat Medizin studiert, ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

