Eurojackpot: Nach Bayern gehen fünf Millionen Euro

120 Millionen Euro waren im Eurojackpot. Der wurde zwar nicht geknackt, aber immerhin ein paar Millionen aus der zweiten Gewinnklasse gehen nach Bayern.
AZ/dpa |
Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Jackpot ist nicht geknackt. (Archivbild)
Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Jackpot ist nicht geknackt. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa
Helsinki/Münster

Der mit 120 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist nicht geknackt worden, trotzdem sind ein Lottospieler oder eine Spielgemeinschaft in Bayern Gewinner. Mit fünf richtig getippten Gewinnzahlen und einer der beiden Eurozahlen holten sie den Gewinn der zweiten Gewinnklasse: jeweils 5.850.555 Euro. Die gleiche Summe ging außerdem jeweils einmal nach Finnland und nach Norwegen. Das teilte Westlotto am Abend nach der Ziehung der Zahlen in Helsinki mit. 

Der Eurojackpot war zuletzt am 8. August geknackt worden und hatte nach elf Ziehungen ohne Hauptgewinn seine Obergrenze von 120 Millionen Euro erreicht.

Die gezogenen Zahlen vom Freitag lauteten 9, 37, 40, 41 und 46 - plus die Eurozahlen 1 und 12. Der Spieler oder die Spielgemeinschaft haben grundsätzlich drei Jahre Zeit, sich zu melden. 

So funktioniert der Eurojackpot

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot mit insgesamt 19 Teilnehmerländern liegt bei 1 zu 140 Millionen. Spieler tippen zunächst 5 Zahlen aus 50 und anschließend die Eurozahlen, also 2 aus 12. Die nächste Chance auf den Eurojackpot gibt es am kommenden Dienstag.

