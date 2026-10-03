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Esel und Pony auf der Straße - Polizei stoppt Ausreißer

Handzahm, aber abenteuerlustig: Zwei Esel und ein Pony flanieren im Landkreis Dachau über eine Straße.
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Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art: Dieses entlaufene Pony wurde 2021 in Maisach mit Handschellen eingefangen.
Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art: Dieses entlaufene Pony wurde 2021 in Maisach mit Handschellen eingefangen. © -/Bundespolizei/dpa
Herbertshausen/Röhrmoos

Ein tierisches Trio hat auf einer Straße im Landkreis Dachau für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zwei Esel und ein Pony waren nach Angaben der Polizei auf der Fahrbahn unterwegs. Die Beamten geleiteten die Ausreißer auf einen Feldweg. Dort zeigten sich die Tiere laut einem Polizeisprecher handzahm und begnügten sich mit dem Gras am Wegesrand. Der Besitzer konnte kurze Zeit später ausfindig gemacht werden und holte die Tiere ab.

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1 Kommentar
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  • Der wahre tscharlie vor 23 Stunden / Bewertung:

    Nachdem das Pony so in die Kamera schaut, möchte man ihm zurufen, "Bitte lächeln" ;)

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