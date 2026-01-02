AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Winterwetter hält Bayern bei Atem: Stellenweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee

Winterwetter hält Bayern bei Atem: Stellenweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee

Schnee und stürmische Böen - in den nächsten Tagen bleibt es winterlich in Bayern.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der Schnee kommt nach Bayern. (Archivbild)
Der Schnee kommt nach Bayern. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa

Der erste Werktag des neuen Jahres beginnt in Bayern mit Schnee. In den nördlichen Mittelgebirgen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee, in den Alpen soll bis in die Nacht zum Samstag hinein Schnee fallen. Im Allgäu könnten bis zu 20 Zentimeter Neuschnee dazukommen. Zugleich ist es vor allem bis Mittag stürmisch. Es drohen Schneeverwehungen. Vor allem am Abend könnte es glatt werden.

Wetter: Aussicht aufs Wochenende

In der Nacht zum Samstag lässt der Schneefall laut DWD langsam nach. Der Tag startet bewölkt, gebietsweise kommt noch leichter Schnee herunter. Im Tagesverlauf lockert es an den Alpen und im Vorland auf, und die Sonne zeigt sich. Die Temperaturen erreichen maximal minus 1 bis 4 Grad. Es weht ein mäßiger, im Bergland in Böen stürmischer Südwestwind.

Große Verkehrsbehinderungen wegen des Schneefalls waren Freitagfrüh zunächst ausgeblieben. Auf der Autobahn 7 an der Landesgrenze zwischen Bayern und Hessen konnten laut Polizei in Fahrtrichtung Würzburg einige Lastwagen nicht weiterfahren und standen teils auch quer.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.