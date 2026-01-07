AZ-Plus
Erstmal zu Pääääänny? Auf einmal war der Supermarkt voller Schafe

20 Minuten Chaos im Penny: 50 Schafe spazieren in das Ladengeschäft und erschrecken mit ihrem Besuch Kunden und Angestellte. Wie es dazu kam.
dpa
Tierischer Besuch in einem Supermarkt in der unterfränkischen Gemeinde Burgsinn: Rund 50 Schafe sind schnurstracks in eine Filiale des Discounters Penny marschiert und haben sich etwa 20 Minuten lang zwischen Regalen im Kassenbereich aufgehalten, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag mitteilte.

Es blieb ungeklärt, was die Schafe zu ihrem Ausflug verleitete. Sie hatten sich kurz zuvor von ihrer Herde gelöst und sich dann in das Geschäft verirrt. Nach dem Vorfall am Montag wurde der Markt gereinigt. Es sei nicht beabsichtigt, gegen den Schäfer Forderungen zu stellen, hieß es bei Penny.

  • Witwe Bolte vor 2 Minuten / Bewertung:

    Und ein schwarzes Schaf dabei. 😎
    Daraus wird penny bestimmt einen TV-Werbespot drehen. Derjenige, der das lustige Video gedreht hat, bekommt hoffentlich reichlich Kohle. 🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑

  • Futurana vor 12 Minuten / Bewertung:

    Na, das ist doch mal was nettes!

