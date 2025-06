Erstes Roxette-Konzert mit neuer Sängerin in Deutschland

Selbst wer den Namen "Roxette" nicht kennt, kennt garantiert einige der Hits des schwedischen Duos. Nach dem Tod der Frontfrau Marie Frederiksson übernimmt nun eine andere Sängerin. Klappt das?

München

Zum ersten Mal nach dem Tod von Frontfrau Marie Frederiksson kommt Roxette-Mastermind Per Gessle nun mit neuer Sängerin nach Deutschland. Der 66-Jährige will zusammen mit Lena Philipsson (59) am Montagabend mit zahlreichen Roxette-Hits wie "The Look", "Joyride" oder "It must have been love" das Publikum auf dem Münchner Tollwood-Festival begeistern.

Philipsson soll dabei explizit nicht die markante Stimme von Frederiksson imitieren, sondern auf ihre eigene Weise dabei helfen, das musikalische Erbe von Roxette am Leben zu erhalten. "Ich gründe kein neues Duo", betont Gessle immer wieder. "Marie wird immer unersetzbar bleiben." Ihm gehe es um das riesige Bündel aus Musik und Texten, das er über drei Jahrzehnte hinweg geschrieben habe, und er sei glücklich, mit Philipsson eine fantastische Stimme und brillante Performerin gefunden zu haben.

Begeisterte Kritiken

Ob das Konzept aufgeht? Begeisterte Reaktionen auf die erste Etappe der Tournee, die im Februar in Südafrika begann und Roxette dann nach Australien führte, deuten darauf hin. "Während Besetzungswechsel für eingefleischte Fans hart sein können, fügt sich Lena nahtlos in das Roxette-Erbe ein. Sie ehrte Maries Andenken und demonstrierte gleichzeitig ihre eigene Star-Power", urteilte etwa das australische Poprockradio über das Konzert in Perth.

Philipsson braucht sich durchaus nicht zu verstecken: Sie steht wie Gessle seit weit mehr als 30 Jahren auf der Bühne und hat zahlreiche Alben veröffentlicht. Für ihr Heimatland Schweden, wo sie auch Nummer-Eins-Hits in den Charts platzieren konnte, erzielte sie beim Eurovision Song Contest in Istanbul 2004 den fünften Platz. "Ich habe die große Ehre bekommen, Maries Lieder in Roxette zu singen, was ich mit großem Respekt und Demut tue", gab die auch als "Lena PH" bekannte Künstlerin auf Instagram kund.

Internationale Top-Karriere - bis der Krebs dazwischen grätschte

Dennoch sind die Fußstapfen natürlich groß. Mit weltweit über 80 Millionen verkauften Platten zählt Roxette zu den erfolgreichsten Popmusikbands der 1990er Jahre, nachdem das Duo 1989 mit "The Look" den ersten Platz der US-Charts erklomm und daraufhin international durchstartete.

Unterbrochen wurde die steile Karriere allerdings durch die 2002 diagnostizierte Krebs-Erkrankung Frederikssons. Nach einigen Jahren Pause gelang dem Duo ab 2009 ein furioses Comeback, mit neuen Alben und einer Welttournee. Spätere Konzerte musste Frederiksson dann jedoch schon im Sitzen absolvieren, bevor sie auf Anraten der Ärzte im Jahr 2016 sämtliche weiteren Auftritte absagte. Im Dezember 2019 starb die Sängerin mit der markanten Stimme und dem wasserstoffblonden Kurzhaarschnitt im Alter von 61 Jahren.

Seit Februar dieses Jahres tourt Gessle nun mit Philipsson. Für alle Fans, die für München kein Ticket mehr bekommen haben: Im November gibt es weitere Konzerte in Deutschland, bislang sind Auftritte in Leipzig, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf und Nürnberg geplant.