Erster Schnee im Flachland? So wird das Wetter im November 

Wie wird das Wetter im November? Schneit es zum ersten Mal im Flachland? Die aktuellen Vorhersagen sind sich jedenfalls einig.

Gibt es im November den ersten Schnee? Was die aktuellen Wetter-Vorhersagen dazu sagen.

Der November ist der letzte Herbstmonat und traditionell der Übergang zum Winter. Nicht selten gibt es im November schon den ersten Schnee im Flachland. Wie stehen die Chancen dazu in diesem Jahr? Diplom-Meteorologe Dominik Jung ordnet für die AZ die aktuellen Langzeitprognosen ein.

Charakteristisch für das Wetter im November sind vermehrt gefährliche Sturmlagen. Diese entstehen wegen des großen Temperaturunterschieds zwischen Nord- und Südeuropa. Die Sturm- und Orkantiefs fegen dann über Deutschland hinweg und können schwere Schäden anrichten.

Wetter im November: Vorhersagen bei Temperaturen einig

Die durchschnittliche Temperatur im November liegt laut Deutschem Wetterdienst bei 4 Grad Celsius (Mittel 1961 bis 1990). Die Sonne scheint 54 Stunden und der Niederschlag beträgt 66 Liter pro Quadratmeter. Ob dieser als Regen oder Schnee fällt, liegt ganz an den Temperaturen, denn im November treten oft die ersten Schneefälle und Glätte auf. Wie sieht die Vorhersage für das Wetter in diesem November aus?

Bei den Temperaturen sind sich die Langzeitmodelle jedenfalls einig. Das europäische und das amerikanische Wettermodell rechnen beide damit, dass der November deutlich zu warm ausfällt. Während das amerikanische Modell sogar eine Abweichung von +2 bis +3 Grad prognostiziert, liegt das europäische Modell mit seiner Prognose etwas darunter. "Ein früher, nachhaltiger Wintereinbruch ist in den Berechnungen derzeit nicht zu erkennen. Das passt zu einem Jahr, das bisher ohnehin überdurchschnittlich warm verlaufen ist", sagt Jung.

Wie warm wird es in München und dem Umland? Aktuelle Vorhersage

München und das Umland schließen sich diesem Trend an. Normalerweise liegen die Temperaturen in München bei rund 4 bis 5 Grad. Die Höchstwerte betragen dabei etwa 8 bis 9 Grad, die nächtlichen Tiefstwerte liegen knapp über dem Gefrierpunkt. "Für diesen November erwarte ich ein Monatsmittel eher im Bereich von 6 bis 7 Grad. Tagsüber sind häufiger zweistellige Höchstwerte von 10 bis 14 Grad möglich. Bei Föhn kann es im Alpenvorland auch einmal deutlich milder werden, 15 Grad und mehr sind dann nicht ausgeschlossen", erklärt Jung.

Das Wetter im November ist bekannt für sein erhöhtes Sturmrisiko. © Karl-Josef Hildenbrand

Dabei wird es auch frostige Phasen mit kühlen Nächten geben, aber weniger als normalerweise im November. In München sieht es daher nach einigen sonnigen Tagen aus – ein Haken bleibt aber. "Setzt sich zwischendurch ein Hoch mit Nebel und Hochnebel fest, bleibt es in München und im Umland trotz milder Gesamtlage tagelang grau und kühl, während es in den Bergen deutlich wärmer ist", so Jung.

Schneit es im Flachland? So wird das Wetter im November

Das Wetter im November in Deutschland wird nicht nur deutlich milder, sondern auch deutlich nasser. Die aktuellen Vorhersagen sehen mehr Niederschlag als im Durchschnitt. Das europäische Wettermodell berechnet besonders für den Süden Deutschlands deutlich mehr. Die Prognosen erwarten eine wechselhafte Westlage, bei der Tiefdruckgebiete vom Atlantik feuchte und milde Luft nach Mitteleuropa bringen.

Das wirkt sich auch auf das Wetter in München und dem Umland aus. Normalerweise fallen in München im November etwa 55 bis 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, zum Alpenrand hin mehr. Die aktuellen Vorhersagen rechnen mit 60 bis 80 Litern pro Quadratmeter, am Alpenrand mehr. Doch kommt der Niederschlag als Regen oder Schnee? "Schnee ist vor allem in höheren Lagen und in den Alpen ein Thema. Im Münchner Raum sind ein paar nasse Flocken in kühleren Phasen möglich, eine länger liegende Schneedecke erwarte ich derzeit aber nicht", ordnet Jung ein.

Erhöhtes Sturmrisiko: Vorhersage für das Wetter im November

Während Schnee im November vermutlich Seltenheitswert hat, ist der Monat jedoch für seine Sturmgefahr bekannt. Die aktuell vorhergesehene milde, nasse Westwetterlage geht meist mit kräftigen Tiefs einher. "Für Südbayern sind dabei auch Föhnstürme in den Alpen und im Alpenvorland ein Thema. Konkrete Sturmereignisse lassen sich aber seriös erst mit einigen Tagen Vorlauf vorhersagen. Aktuell sehe ich ein erhöhtes Grundrisiko, aber noch kein konkretes Unwettersignal für München", sagt Jung.

Wie wird das Wetter im November? Der Monat soll recht nass werden. © Malin Wunderlich

Sein Fazit zum Wetter im November: "Nach heutigem Stand wird der November in München und im Umland eher zu mild und eher etwas zu nass, mit wechselhaftem Wetter und einzelnen stürmischen Phasen statt wochenlanger Nebelsuppe. Ein Wintermonat im eigentlichen Sinne dürfte er nicht werden."

Bei der Prognose für das Wetter im November handelt es sich um erste Trends, keine Tagesprognosen. Die Vorhersagen können sich noch ändern. Je näher der November rückt, desto genauer werden die Prognosen.