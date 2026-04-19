Erster Gewittersonntag des Jahres – hier wird es in Bayern nass

Mit steigenden Temperaturen steigt im Frühling auch die Gewitterwahrscheinlichkeit. Nach warmen und sonnigen Tagen wird das Wetter in Bayern nun unbeständig.

München

Die sonnigen und warmen Tage in Bayern haben vorerst ein Ende: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den heutigen Sonntag verbreitet Schauer und einige Gewitter, hauptsächlich im Süden und Osten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad, im Hofer Land in Oberfranken bleibt es mit bis zu 11 Grad etwas kühler.

Besonders in den Alpen und im südlichen Vorland könnten die Gewitter laut Wetterdienst auch etwas kräftiger ausfallen, mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter, Hagel und stürmischen Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde. In der Nordwesthälfte Bayerns soll es ab dem Nachmittag zunehmend trocken mit Aufheiterungen werden.

In der Nacht zum Montag kühlt es mit einem Temperaturrückgang auf ein bis sechs Grad deutlich ab. Am Alpenrand soll es regnen, in den übrigen Landesteilen sind einzelne Schauer zu erwarten. Für den Montag stellt der Wetterdienst dann windige Verhältnisse und wechselnde Bewölkung mit gelegentlicher Sonne in Aussicht.