Das Wetter in Bayern: Erst Sonne, dann Wolken - und eine DWD-Warnung

Es wird ein wenig milder in Bayern. Aber der Wettermix nah am Gefrierpunkt sorgt aktuell auch für gefährliche Situationen.

Nach kurzer Aufheiterung steht Bayern das Eintreffen eines neuen Tiefs aus Italien bevor. Der Deutsche Wetterdienst erwartet heute anfangs teils freundliches Wetter mit etwas Sonne, teils aber auch Nebel oder Hochnebel. Am Vormittag ist mit Glätte zu rechnen. Im Tagesverlauf halten vermehrt Wolken Einzug, die Höchsttemperaturen liegen mit 1 bis 5 Grad über dem Gefrierpunkt, an den Alpen und am Spessart sogar noch etwas höher.

Für die Nacht zum Donnerstag erwarten die Meteorologen zunehmend starke Bewölkung und in der Osthälfte Bayerns zum Teil gefrierenden Regen, Schnee oder Schneeregen dagegen nur in den Kammlagen der Mittelgebirge. In Süd- und Ostbayern kann es bei Regen oder Sprühregen zu Glatteis kommen. Am Donnerstagmorgen wird es demnach trüb, mit Niederschlägen vom östlichen Alpenrand über Niederbayern bis nach Norden ins Vogtland - teils als Schnee oder Schneeregen. Teils ist laut Wetterdienst auch Glatteisbildung sehr wahrscheinlich.