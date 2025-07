Erneute Geldautomatensprengung in Franken

Schon wieder wurde in Franken ein Geldautomat gesprengt. Und wieder konnten die Täter flüchten.

Küps

Erneut ist in Franken ein Geldautomat von unbekannten Tätern gesprengt worden. Die Täter konnten in der Nacht auf Donnerstag mit einem Fahrzeug flüchten, wie die Polizei mitteilte. Der gesprengte Automat befand sich in einem Wohn- und Geschäftsgebäude im oberfränkischen Küps (Landkreis Kronach).

Wie viel Bargeld die Täter erbeuten konnten, ist noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht laut Polizei derzeit nicht fest.

Erst drei Tage zuvor wurde im mittelfränkischen Landkreis Ansbach ein Geldautomat gesprengt. Auch hier konnten die Täter fliehen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist laut Polizei bislang unklar.