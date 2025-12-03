"Erneut mutwillig zerstört": Vandalismus in Hütten-Schutzraum am Großglockner

Ein neuer Fall von Vandalismus in den Alpen: Im Großglockner-Gebirge ist der Winterraum einer Berghütte verwüstet worden.

Eine eingeschlagene Scheibe, Müll, zerstörte Elektronik und ein kaputtes Türschloss haben Unbekannte im Schutzraum einer Berghütte am Großglockner hinterlassen. Die Betreiber der Stüdlhütte veröffentlichten in Sozialen Netzwerken Fotos der Schäden und schrieben dazu: "Unser Winterraum wurde erneut mutwillig zerstört" sowie "Wir sind traurig, dass es so weit kommen muss". Mehrere Medien berichteten über den Vorfall.

"Erneut mutwillig zerstört": Berichte über Vandalismus in Schutzräumen von Berghütten häufen sich

Die Stüdlhütte gehört zur Sektion Oberland des Deutschen Alpenvereins (DAV) und liegt in der Glocknergruppe auf einer Höhe von 2802 Metern. In jüngerer Vergangenheit mehren sich Berichte über Vandalismus in Berghütten beziehungsweise deren Schutzräumen. Diese sind für Bergsteiger gedacht, die außerhalb der regulären Hüttenöffnungszeiten Schutz suchen.

Einer DAV-Sprecherin zufolge wurde der Raum bereits im Winter 2020/21 nachhaltig beschädigt. Bisher habe für eine vollständige Restaurierung das Geld gefehlt. Daher sei er notdürftig instand gesetzt und als Winterraum gesperrt worden. Der Raum sei lediglich für Notfälle weiterhin nutzbar gewesen.