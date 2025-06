Erneut Einbrüche in Schulen im Raum Nürnberg

Innerhalb weniger Tage häufen sich in Franken Einbrüche in Schulen. Die unbekannten Täter richten Schaden an und entwenden Bargeld. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Serie.

Höchstadt an der Aisch

Im Raum Nürnberg ist erneut in mehrere Schulen eingebrochen worden. Von Freitag auf Samstag hätten sich bislang Unbekannte Zugang zu zwei Schulgebäuden im Landkreis Erlangen-Höchstadt verschafft, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit.

Dort brachen sie Türen und Büroschränke auf und durchwühlten mehrere Räume. Zudem sollen sie Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen haben. Der entstandene Schaden durch die Einbrüche beträgt rund 6.500 Euro. Betroffen waren laut Polizei eine Grund- und Mittelschule in Mühlhausen sowie eine Grundschule und Kita in Höchstadt an der Aisch.

Mehrere Fälle innerhalb weniger Tage

Erst in der Nacht auf Freitag hatten bislang unbekannte Täter mehrere Schulen und eine Kita im Landkreis Nürnberger Land aufgebrochen und dort mehrere Hundert Euro an Bargeld aus einem Tresor entwendet.

In Franken gab es seit April dieses Jahres bereits eine ganze Serie an Einbrüchen in Schulen. Zwei 21 Jahre alte Verdächtige wurden Anfang Juni vorläufig festgenommen und kamen wieder auf freien Fuß. Ein 23 Jahre alter Verdächtiger sitzt seit Mai in U-Haft, er wurde laut Polizei bei einem Einbruch in Baden-Württemberg auf frischer Tat ertappt.

Ermittler prüfen Zusammenhang mit Einbruchsserie in ganz Franken

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken ist derzeit unklar, für wie viele Einbrüche die mutmaßliche Bande insgesamt verantwortlich ist. Auch die Höhe des damit verbundenen Schadens und die mutmaßliche Beute lasse sich aktuell nicht beziffern. Die Ermittlungen würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte ein Sprecher. Die Polizei prüft, welche Zusammenhänge zwischen den Einbrüchen möglicherweise bestehen.