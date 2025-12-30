Ermöglicht einzigartigen Blick auf Schloss Neuschwanstein: Jetzt gab es hier einen teuren Brand

Die Tegelbergbahn im Allgäu ist berühmt für den Ausblick auf Schloss Neuschwanstein. Auf zuletzt traumhafte Winterfotos folgt am frühen Montagmorgen der Schock aus Schwangau: Ein Nebengebäude der Bahn hat gebrannt.

Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, ein Mitarbeiter entdeckte schließlich das Feuer. Als die Polizei eintraf, stand das Gebäude schon in Vollbrand. Dort befanden sich demnach mehrere Garagen, die Technik und eine Mitarbeiterwohnung.

Das Feuer zerstörte drei Fahrzeuge und eine Pistenraupe komplett. Auch das Gebäude selbst sei stark in Mitleidenschaft gezogen worden, so die Polizei. Sowohl die Tegelbergbahn als auch die Ermittler schätzen den Schaden schon wenige Stunden danach auf über eine Million Euro.

Ausgerechnet in den Ferien

Und das alles mitten in den Weihnachtsferien. Was die Verantwortlichen der Bahn schon am Brandtag kommunizieren: Die Tegelbergbahn selbst sei nicht betroffen, sie soll ab Dienstag (30. Dezember) wieder normal öffnen. Am Montag blieb sie noch gesperrt. Ebenso die angrenzenden Skilifte und der Parkplatz.

Laut Polizei war der Einsatz besonders herausfordernd wegen der Versorgung mit Löschwasser bei Minusgraden. Vor Ort waren die Feuerwehr Schwangau sowie die Nachbar-Wehren Füssen, Trauchgau und Buching. Insgesamt halfen rund 120 Feuerwehrleute. Zudem die Polizei, das Bayerische Rote Kreuz und auch die Mitarbeiter der Tegelbergbahn. Verletzt wurde niemand.

Einmalige Location: Das macht die Tegelberbahn so besonders

Gerade die Nähe zum Märchenschloss des Kini macht die Tegelbergbahn einmalig. Diese beschreibt das Erlebnis dort so: „Die Auffahrt mit der Kabinenbahn ermöglicht einen einzigartigen Blick auf Schloss Neuschwanstein.“

An der Bergstation eröffne sich „ein Schauspiel der Natur, das seinesgleichen sucht“. „Eine Mystik und Romantik, welche bereits König Ludwig II. bei seinen Besuchen hier oben fasziniert hat, ist auch heute noch zu spüren.“

Offiziell in Betrieb ging die Bahn 1968. Wie die Stadt Schwangau beschreibt, bringt die Tegelbergbahn 36 Personen pro Kabine in zehn Minuten hinauf. Es werden 900 Höhenmeter auf einer Länge von rund 2150 Meter zurückgelegt.