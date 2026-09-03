Er wollte zum Kehlsteinhaus: 24-jähriger Bergsteiger stirbt in den Berchtesgadener Alpen

Ein junger Mann kommt am Kehlstein ums Leben. Bergwacht und Polizei finden ihn in der Nacht – sein Vater hatte zuvor Hilfe gerufen.

Ein 24 Jahre alter Bergsteiger aus Nordrhein-Westfalen ist am Kehlstein in den Berchtesgadener Alpen ums Leben gekommen. Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, hatte sich der junge Mann am Mittwochabend noch bei seinem Vater gemeldet und ihm gesagt, dass es später wird. Er war demnach allein auf dem Weg zum Kehlsteinhaus.

Der 24-Jährige war allein auf dem Weg zum Kehlsteinhaus. (Archivbild) © Kilian Pfeiffer/dpa

Als er später nicht mehr erreichbar war, rief sein Vater schließlich Hilfe. Bergwacht und Polizei fanden die Leiche des 24-Jährigen in der Nacht auf der Kehlstein-Südwestseite. Der Bergsteiger sei erfahren und gut ausgerüstet gewesen. Der Kriseninterventionsdienst betreute den Vater.