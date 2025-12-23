AZ-Plus
  • Er starb noch an der Unfallstelle: Oberbayer tödlich beim Skifahren in Tirol verunglückt

Er starb noch an der Unfallstelle: Oberbayer tödlich beim Skifahren in Tirol verunglückt

Tödlicher Unfall auf der roten Piste: Trotz schneller Rettung stirbt ein 41-jähriger Oberbayer im Skigebiet Steinplatte in Tirol. Was Zeugen über den Hergang berichten.
AZ/dpa
Der Oberbayer wurde nach dem tödlichen Sturz auf der roten Piste von Einsatzkräften geborgen. (Symbolbild)
Der Oberbayer wurde nach dem tödlichen Sturz auf der roten Piste von Einsatzkräften geborgen. (Symbolbild) © Liebl Daniel/Tiroler Tageszeitung/dpa

Ein 41-jähriger Skifahrer aus Oberbayern ist bei einem Unfall im Skigebiet Steinplatte in Tirol tödlich verunglückt. Er stürzte auf einer roten Piste und erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen, wie die Polizei Salzburg mitteilte.

Zeugen zufolge war der geübte Skifahrer mit hoher Geschwindigkeit talwärts unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Rettungskräfte leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, konnten dem Mann jedoch nicht mehr helfen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Ein Polizeihubschrauber brachte den Toten ins Tal. Laut Polizei wurden an der Ausrüstung keine technischen Mängel festgestellt. Weitere Maßnahmen wurden nicht angeordnet.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Der Münchner vor einer Stunde / Bewertung:

    Hohe Geschwindigkeit auf einer roten Piste?

    Antworten
  • brauxtnix vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der Münchner

    Genau und mit 220 km/h ohne Helm.

    Antworten
  • FRUSTI13 vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der Münchner

    Eine rote Piste ist jetzt nicht so anspruchsvoll! Für einen geübten Skifahrer normal kein Problem! Stürze und Unfälle können auf jeder Piste passieren!

    Antworten
