Epileptischer Anfall auf A8 – Mann lebensbedrohlich verletzt

Auf der Autobahn erleidet ein Fahrer einen epileptischen Anfall. Sein Auto überschlägt sich. Beide Insassen verletzen sich.

Ein Autofahrer hat auf der Autobahn 8 einen epileptischen Anfall bekommen und sich bei einem Unfall mit seinem Auto überschlagen. Der Mann wurde dabei lebensbedrohlich verletzt, seine Beifahrerin erlitt mittelschwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Wegen des Anfalls konnte der 33 Jahre alte Fahrer das Auto in Sulzemoos (Landkreis Dachau) demnach nicht mehr steuern. Seine 31 Jahre alte Beifahrerin habe noch erfolglos versucht, den Wagen zu manövrieren. Das Auto sei über den mittleren auf den rechten Streifen gefahren und habe dort das Heck eines Lkws gerammt. Dann überschlug sich das Fahrzeug laut Polizeiangaben und blieb auf dem Dach liegen.

Ein Rettungshubschrauber flog den 33-Jährigen in ein Krankenhaus, wie es hieß. Sein Zustand sei kritisch. Auch die Beifahrerin kam den Angaben zufolge nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkws sei nicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Die A8 sei in Richtung Stuttgart zeitweise komplett gesperrt gewesen. Den Schaden an Auto, Lkw und Straße schätzte die Polizei auf etwa 35.000 Euro.