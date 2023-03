Entspanntes Einkaufen: Die Plauderkasse

Ein Supermarkt in Schweinfurt eröffnet eine Kasse zum Verweilen und Quatschen - wie damals im Tante-Emma-Laden.

Schweinfurt - Man kennt es - kaum beginnt man seine Einkäufe auf das Förderband zu legen, fängt es schon laut an zu piepen und man muss seine Lebensmittel möglichst schnell in den Wagen verfrachten. Der nächste Kunde wird schon ungeduldig und der Kassierer will seine Aufgabe ohne Verzögerung erledigen. Gerade für ältere Menschen ist das oft schwer.

Gespräche an der Supermarktkasse helfen gegen Ungeduld

Marius Höchner, Inhaber einer Edeka-Filiale in Schweinfurt hatte hierzu einen besonderen Einfall: eine "Plauderkasse". Die Idee ist, Menschen eine Möglichkeit zu geben, ohne Stress und Gehetze zu bezahlen. An der Kasse, die immer dienstags von acht bis zwölf Uhr geöffnet hat, können sie sich Zeit lassen - und auch gerne mit den Kassierern plaudern.

Die Geschäftsführer Marius Höchner (links) und Gerald Höchner. © Edeka Höchner

"Ich kannte das Prinzip der Plauderkassen schon aus anderen Ländern", sagt Marius Höchner. Er habe bereits länger mit dem Gedanken gespielt, eine solche auch in seiner Filiale zu eröffnen. Als Höchner seine Mitarbeiterin Helga Schöner auf die Idee ansprach, war sie begeistert - sie rede sowieso so viel mit den Kunden, sagte sie.

"Die Resonanz ist durch und durch positiv"

So entschied der Filialleiter kurzerhand, mit ihr an der Kasse, das Projekt umzusetzen und bereut es nicht: "Die Resonanz ist durch die Bank weg positiv", sagt Höchner. Die Kasse werde von Jung und Alt viel genutzt.

Eine besonders schöne Begegnung habe sich erst kürzlich ergeben, erzählt Höchner: Ein Mann besuchte die Filiale mit seiner Mutter. Laut dem Sohn hatte die ältere Dame das Haus seit Monaten kaum verlassen - weil ihr alles einfach zu hektisch geworden war. Über die Social-Media-Kanäle der Edeka-Filiale hatte der Sohn von der Plauderkasse erfahren und sich dann dazu entschlossen, mit der Mutter den Supermarkt zu besuchen. So ergab sich für sie endlich wieder eine Gelegenheit, ohne Stress das Haus zu verlassen.

Herrscht in München eine "andere Kaufkultur?"

Ist so eine Plauderkasse auch in den zahlreichen Supermärkten Münchens denkbar? Oder gibt vielleicht schon eine? Die AZ hat nachgefragt. Laut dem Pressesprecher des Handelsverbandes Bayern, Bernd Ohlmann, ist noch keine Plauderkasse in München bekannt und auch nicht geplant. Grundsätzlich sei zwar nichts auszuschließen, sagt er. Man müsse jedoch beachten, dass in einer Großstadt wie München oft eine andere Kaufkultur wie auf dem Land herrsche. "In einer Filiale in der Innenstadt, die hauptsächlich von gestressten Berufstätigen besucht wird, bietet sich ein solches Konzept weniger an", so Ohlmann. In ländlichen Gegenden sei es auch in der heutigen schnelllebigen Zeit noch oft der Fall, dass man den örtlichen Kaufmann persönlich kenne oder auch mal mit der Kassiererin ins Gespräch komme.

"Plauderkassen sind in den Niederlanden und der Schweiz sehr beliebt"

Ohlmann verweist zudem darauf, dass es in Bayern zahlreiche Ideen gibt, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. So böten einige Supermärkte Sitzbänke zum Verweilen oder sogar Videospiel-Ecken an. "Allgemein wird von den verschiedenen Filialen immer darauf geschaut, das Einkaufserlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten - eine Plauderkasse ist dabei eine von vielen Möglichkeiten", sagt Ohlmann. Aber: "Der Erfolg der Plauderkassen in Ländern wie den Niederlanden oder der Schweiz spricht für sich. Grundsätzlich ist das Konzept also als positiv zu bewerten."

Das Angebot in Schweinfurt ist aktuell einmal die Woche verfügbar - aufgrund der positiven Rückmeldung und des Ansturms sei eine Ausweitung auf mehrere Tage oder gar eine weitere Plauderkasse aber nicht unwahrscheinlich, sagt Marius Höchner.