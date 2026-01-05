Entlaufener Hund nach Tagen auf Autobahn wieder eingefangen

Mehrfach wird ein entlaufener Hund auf der A92 gesichtet – doch erst nach Tagen gelingt der Polizei die Rettung.

Ein an Silvester entlaufener Hund ist von Polizisten im Landkreis Landshut mehrere Tage später eingefangen und den Besitzern zurückgegeben worden. Das Tier war zuvor mehrfach auf der Autobahn 92 gesichtet worden, wie die Polizei mitteilte.

Trotz intensiver Suche von Autobahnmeisterei, Polizei und der Familie selbst sei der Hund jedoch nie gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Am Sonntag wurde er den Angaben zufolge erneut auf der A92 im Bereich der Anschlussstelle Altdorf gesehen. Einsatzkräfte hätten das erschöpfte, aber unverletzte Tier dann eingefangen, sagte der Sprecher.